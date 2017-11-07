Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хуахине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (Q) вышла во второй круг турнира в Хуахине, в двух партиях обыграв представительницу Италии Ясмине Паолини со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 5 минут. Вероника 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хуахине Кудерметова поспорит с представительницей Румынии Аной Богдан (6). Турнир завершится 12 ноября.