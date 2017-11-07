Звонарёва уступила Викмайер на старте WТА-челленджера в Хуахине

Россиянка Вера Звонарёва в первом круге турнира серии «WТА-челленджер» в Хуахине уступила бельгийке Янине Викмайер (5) со счётом 6:7 (4:7), 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. 33-летняя москвичка, занимающая 204-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки, сделала 3 брейка и проиграла 5 геймов на своей подаче.

Следующей оппоненткой 28-летней Викмайер, которая располагается на 112-й позиции в женской табели о рангах, станет Луксика Кумкхум из Таиланда.