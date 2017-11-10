Блинкова взяла всего три гейма у Никулеску на турнире в Лиможе

Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти в полуфинал соревнований серии «челленджер» в Лиможе (Франция). Анна, накануне уверенно победившая первую сеяную француженку Ализе Корне, легко проиграла пятой ракетке турнира — румынке Монике Никулеску. Никулеску отдала сопернице всего три гейма — 6:2, 6:1.



Матч продлился 1 час 15 минут. Никулеску не сделала ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Блинковой 1 подача навылет, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.



Соперницей Никулеску в борьбе за выход в финал станет либо француженка Полин Пармантье (3), либо эстонка Кайя Канепи (7). В другом полуфинале сыграют две немки — Антония Лоттнер и Сабина Лисицки (WC).