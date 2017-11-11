Лукашенко: осталось выйти на корт и выиграть, и кубок у нас

Президент Беларуси Александр Лукашенко перед началом финального матча Кубка федерации Беларусь — США попросил белорусских теннисисток показать свою игру.



«Самое главное, как я уже „динамовцам“ когда-то говорил, что все мы люди: мы люди, американцы люди — все одинаковые. Я чувствую, что сегодня у нас так на так (показывает руками уравновешенные весы. — Прим. «Чемпионата»), мне кажется. Одинаковые играли турниры, закончили практически одинаково, так же? Они ж тоже не играли. Все одинаково готовились. И вы можете выиграть.

Да нам совсем немного осталось, слушайте! Осталось вам выйти на корт и выиграть, и всё, кубок у нас. Самая малость осталась. Выйдите и покажите свою игру. Больше, чем теннисист умеет, сложно показать. Если такое и бывает, то один раз в жизни. Ну а свою игру показать — это ваша задача. Вот единственное, что я от вас сегодня прошу. К тебе лично просьба, Арина: два-три раза поменяй стиль игры в течение матча, если нужно. Больше не надо — два раза. И всё, и они поймут, что ты можешь показывать другой теннис", — приводит слова Лукашенко «БелТА».