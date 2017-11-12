Федерер в 14-й раз в карьере выиграл не менее 50 матчей за сезон

Швейцарец Роджер Федерер, победив американца Джека Сока в первом раунде группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, выиграл 50-й матч в сезоне. Это 14-й сезон в карьере Федерера, в котором он одержал не менее 50 побед. Рекордное количество выигранных матчей у Роджера было в 2006 году — 92.



Отметим, что пока в 2017-м Федерер потерпел всего 4 поражения. Конечно, он сыграл меньше турниров, чем обычно, полностью пропустив грунтовый сезон, но в любом случае это выдающийся результат. Ранее Роджер лишь раз заканчивал сезон со столь малым количеством проигранных матчей — в 2005-м. Тогда он потерпел поражения от Марата Сафина в финале Australian Open, от Ришара Гаске в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло, от Рафаэля Надаля в полуфинале «Ролан Гаррос» и от Давида Налбандяна в финале Итогового турнира, который тогда назывался Tennis Masters Cup.