23-я ракетка мира Рамос-Виньолас женился

23-я ракетка мира испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас на минувших выходных женился на своей подруге Хелене.

«Она всегда знает, как заставить меня улыбнуться. Волшебный день. Я люблю тебя, Хелена», — написал Рамос-Виньолас в своём «твиттере».

Фото со свадебной церемонии доступно в «твиттере» Рамос-Виньоласа.

29-летний уроженец Барселоны за свою карьеру выиграл один турнир ATP в одиночном разряде — в 2006 году в Бостаде. В мае 2017 года Альберт поднялся на рекордную для себя 17-ю строчку в рейтинге ATP.