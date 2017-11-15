В 17:00 по московскому времени в Лондоне начнётся матч второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP, в котором сыграют болгарин Григор Димитров и представитель Бельгии Давид Гоффен. По личным встречам впереди 26-летний уроженец Хасково — 6-1. В рейтинге ATP Димитров занимает шестую строчку, Гоффен — восьмую.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Димитров — Гоффен в Лондоне

На старте соревнований Димитров победил австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 5:7, 7:5, а Гоффен одолел испанца Рафаэля Надаля — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4.