Маррей и Суарес вышли в полуфинал Итогового чемпионата АТР в парах

Британский теннисист Джейми Маррей и бразилец Бруно Суарес одержали вторую победу на групповом этапе парного Итогового чемпионата АТР в Лондоне, переиграв поляка Лукаша Кубота и Марсело Мело из Бразилии со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 13 минут.

Маррей и Суарес 1 раз подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали пять брейк-пойнтов из 10. На счету Кубота и Мело 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 2 брейка. Маррей и Суарес во второй раз обыграли Кубота и Мело в пяти проведённых матчах.

Обе пары вышли в полуфинал Итогового чемпионата АТР.