Федерер: жду, что Вавринка, Маррей, Джокович вернутся и добьются больших успехов

Швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от выступления соперников в следующем сезоне.



«Я жду, что игроки, которые были наверху, которые выигрывали „Шлемы“, вернутся и добьются еще немалых успехов — я говорю про Стэна, Энди и Новака. Не удивлюсь, если им перерыв поможет не меньше, чем мне и Рафе.



Надеюсь также, что Кей, Томаш и Милош восстановятся и будут готовы к Австралии. Если они сыграют там хорошо, это будет отличное начало возвращения в тур. Добавим к ним молодых парней, выступавших и выступающих на нынешнем Итоговом турнире, и станет ясно, что нас ждёт великолепный год. Я с нетерпением жду старта следующего сезона», — цитирует Федерера официальный сайт турнира.