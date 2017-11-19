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Моргина проиграла в финале квалификации соревнований в Мумбаи

Теннис

Россиянка Анна Моргина (7) в финале квалификации турнира серии «WТА-челленджер» в Мумбаи с призовым фондом $ 125 тыс. уступила японке Хироко Кувате (3) со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 52 минуты. 26-летняя москвичка, занимающая 337-е место в рейтинге WТА, исполнила один эйс, допустила 10 двойных ошибок, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и проиграла семь геймов на своей подаче.

Первая соперница 26-летней представительницы Страны восходящего солнца по основной сетке определится позднее.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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