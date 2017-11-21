Мацукевич проиграл Шеткичу на старте челленджера в Андрии

Российский теннисист Денис Мацукевич не сумел пробиться во второй круг турнира серии «челленджер» в Андрии, в двух партиях проиграв боснийцу Алдину Шеткичу (4) со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 21 минут. Денис 7 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Алдина 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Андрии Шеткич поспорит с победителем противостояния Андреа Пеллегрино (Италия, WC) — Робин Керн (Германия).