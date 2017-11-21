Цонга: уверен, что к пятнице подойду в хорошей форме

Француз Жо-Вильфрид Цонга рассказал о своих ожиданиях от финала Мировой группы Кубка Дэвиса с бельгийцами.

«У нас есть ещё один шанс выиграть трофей для своей страны и мы не хотим его упускать. Мы много лет играли и тренировались ради этого момента. Трудно сказать, насколько хорошо я готов сейчас, но уверен, что к пятнице я подойду в хорошей форме.

Французы и бельгийцы всегда дружат, мы отлично знаем друг друга и хорошо общаемся в туре, но это не помешает нам бороться изо всех сил ради победы», — приводит слова Цонга официальный сайт турнира.