Ноа: Дарси любит преодолевать себя, но Цонга не дал ему шансов сделать это

Капитан сборной Франции в Кубке Дэвиса Янник Ноа прокомментировал поединки стартового дня финала между Францией и Бельгией, который проходит в Лилле. В первом матче Давид Гоффен уверенно обыграл Люку Пуи, а во втором Жо-Вильфрид Цонга расправился со Стивом Дарси.



«Матчи получились похожими друг на друга, без нервов. Люка почти ничего не мог сделать против Давида. То же самое касается Жо. Стив любит ситуации, когда нужно преодолевать себя, но Жо не дал ему шансов сделать это», — цитирует Ноа Tennis World USA.