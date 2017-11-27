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Пуи: после победы испытал неземные чувства

Теннис

Люка Пуи, принесший Франции победное очко в финале Кубка Дэвиса — 2017 против Бельгии, поделился эмоциями после этого успеха.

«Я так горд своей командой! Мы очень сильно хотели завоевать этот трофей и наконец-то сделали это — через 16 лет после предыдущего триумфа.

Я играл при поддержке целого стадиона, на глазах моей семьи, моих друзей. Это был очень эмоциональный момент, я испытал неземные чувства», — цитирует Пуи официальный сайт Кубка Дэвиса.

Для Франции этот Кубок Дэвиса стал десятым в истории.

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