Кузнецова, скорее всего, пропустит Australian Open — 2018

Россиянка Светлана Кузнецова, которая доигрывала сезон — 2017 с травмой левой кисти, скорее всего, не успеет восстановиться после перенесённой операции и не сможет выступить на Australian Open — 2018. В начале сезона у Кузнецовой «горят» очки за четвертьфинал Брисбена, второй круг Сиднея и четвёртый раунд австралийского чемпионата «Большого шлема». Может пропустить Светлана и домашний турнир в Санкт-Петербурге, где в этом году она проиграла во втором круге.



«У меня оказалось две травмы кисти, поэтому пришлось делать операцию. Там очень сложный диагноз. Пока ещё восстанавливаюсь. Доктор не говорит о конкретных сроках, когда смогу приступить к тренировкам и играть. Австралию, видимо, придется, пропустить. Про турнир в Санкт-Петербурге тоже пока ничего сказать не могу», — приводит слова Кузнецовой «Спорт-экспресс».