В. Уильямс: не планирую завершать карьеру в ближайшее время, на горизонте ОИ

37-летняя американская теннисистка Винус Уильямс сообщила, что не намерена завершать карьеру в ближайшее время. В 2017 году бывшая первая ракетка мира дошла до финала Уимблдона, Australian Open и Итогового чемпионата WTA, а также до полуфинала Открытого чемпионата США. В рейтинге WTA она занимает пятую строчку.

«У меня нет планов прекращать выступления в ближайшее время. На горизонте Олимпиада 2020 года в Токио. Не кажется ли это чем-то диким? Буду ориентироваться на этот срок», — приводит слова Уильямс Entrepreneur.