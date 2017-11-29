Паничи: Джокович — исключительный парень, с уровнем интеллекта выше среднего

Фитнес-тренер серба Новака Джоковича Марко Паничи поделился впечатлениями от работы с бывшей первой ракеткой мира.

«Новак — исключительный парень, с уровнем интеллекта выше среднего. Он всегда хочет получать информацию о том, почему мы делаем конкретные упражнения. Он хочет знать и понимать. Новак много знает о человеческом теле.

Сможет ли он вновь стать непобедимым? Сложно сказать. Он меняется как человек, становится взрослее, и в его жизни уже есть не только теннис, но семья и дети. Это случается с каждым», — цитирует Паничи Tennis Italiano.