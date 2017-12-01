Малисс и Ферреро одержали победы на старте ветеранского турнира в Лондоне

В лондонском «Альберт-холле» стартовал традиционный ветеранский теннисный турнир. Победы в первых матчах соревнований одержали бельгиец Ксавье Малисс и испанец Хуан-Карлос Ферреро.

Бывший игрок топ-15 Малисс в первом поединка встречался с австралийцем Патриком Рафтером. После проигрыша первого сета со счётом 4:6 Рафтер отказался от продолжения борьбы. Его заменил британец Грег Руседски, и Ксавье выиграл выставочный сет со счётом 7:5.

Бывшая первая ракетка мира Ферреро стартовал с победы над австралийцем Марком Филиппуссисом со счётом 3:6, 7:6 (7:5), [10:4].