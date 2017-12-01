Джокович: уверен, что Агасси и Штепанек отлично сработаются

Серб Новак Джокович прокомментировал своё решение начать сотрудничество с чехом Радеком Штепанеком. Уроженец Белграда в мае 2017 года расстался со своим тренером Марианом Вайдой, после чего начал работать с американцем Андре Агасси в качестве консультанта. Ожидается, что Штепанек станет помощником Агасси, который будет главным тренером Джоковича в 2018 году.

«Радек — один из моих самых близких друзей в туре. Я всегда поражался его решительности, страсти и любви к теннису. У него немало опыта и знаний. На протяжении многих лет он играл на высоком уровне. Я очень рад объединению наших сил и с нетерпением жду возможности вернуться к соревнованиям с новой командой.

Я уверен, что Андре и Радек отлично сработаются. Новый сезон начнётся скоро, и мне предстоит проделать большой путь к прежним позициям. Мы понимаем, что нужно двигаться вперёд шаг за шагом и спешить не будем. Я чувствую себя гораздо лучше и с нетерпением жду возможности играть», — написал Джокович на своём официальном сайте.