Джокович официально объявил о том, что Штепанек вошёл в его команду

12-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» серб Новак Джокович подтвердил информацию о том, что чешский теннисист Радек Штепанек присоединился к его команде. Об этом 30-летний белградец, занимающий 12-е место в рейтинге АТР, объявил в прямом эфире в сети «Инстаграм».

Джокович в мае 2017 года расстался со своим тренером Марианом Вайдой, после чего начал сотрудничество с американцем Андре Агасси в качестве консультанта. Ожидается, что Штепанек станет помощником Агасси, который будет главным тренером Джоковича в 2018 году.