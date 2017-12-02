Вавринка присоединится к Димитрову, Звереву, Рублёву и Хачанову в Роттердаме

Швейцарец Стэн Вавринка сыграет на турнире категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), который проходит в середине февраля, сообщает Tennis World USA. Вавринка стал чемпионом этих соревнований в 2015 году, обыграв в финале чеха Томаша Бердыха.



Помимо Вавринки, своё участие подтвердили действующий чемпион турнира — француз Жо-Вильфрид Цонга, а также болгарин Григор Димитров, немец Александр Зверев, австралиец Ник Кирьос и россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

«Вавринка — фантастический игрок, наш бывший чемпион, который усилит состав турнира. Мы уверены, что после паузы он вернётся в строй ещё более сильным и к февралю наберёт отличную форму», — сказал директор турнира в Роттердаме Рихард Крайчек.