Мертенс, Корне и Бартель сыграют на турнире в Хобарте в январе 2018 года

Действующая чемпионка турнира в Хобарте, бельгийская теннисистка Элисе Мертенс подтвердила своё участие в соревнованиях, которые пройдут с 7 по 13 января 2018 года, сообщает официальный сайт тура.

На корты Хобарта также выйдут чемпионка 2016 года француженка Ализе Корне и победительница соревнований 2012 года немка Мона Бартель.

В состав участниц также вошли представительница Китая Чжан Шуай, украинка Леся Цуренко, венгерка Тимя Бабош, чешка Кристина Плишкова, Катержина Синякова и Маркета Вондрушова.