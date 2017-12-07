Финал Australian Open Федерер — Надаль признан лучшим матчем года на ТБШ

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе были определены лучшие матчи сезона на турнирах «Большого шлема». На первом месте оказался финал Australian Open, в котором швейцарец Роджер Федерер одолел испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Лучшие матчи сезона на турнирах «Большого шлема»

1. Australian Open. Финал. Роджер Федерер (Швейцария) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

2. US Open. Четвёртый круг. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — Доминик Тим (Австрия) — 1:6, 2:6, 6:1, 7:6 (7:1), 6:4.

3. Australian Open. Полуфинал. Рафаэль Надаль (Испания) — Григор Димитров (Болгария) — 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4.

4. Уимблдон. Четвёртый круг. Жиль Мюллер (Люксембург) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13.

5. «Ролан Гаррос». Полуфинал. Стэн Вавринка (Швейцария) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:7 (6:8), 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 6:1.