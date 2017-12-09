Надаль: я вновь завершил сезон первым спустя 4 года, это особенный момент

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от получения награды лучшему теннисисту сезона по версии Международной федерации тенниса.

«Я очень счастлив получить награду ITF по итогам 2017 года. Прошло четыре года с того момента, когда я в предыдущий раз завершил сезон первым, так что это особенный момент для меня. Также хочу поздравить Гарбинье Мугурусу, это большой успех для нашей страны. Большое спасибо моей команде и болельщикам, а особенно дяде Тони за все эти годы», — приводит слова Надаля официальный сайт ITF.