Победитель Итогового чемпионата ATP 2017 года, болгарский теннисист Григор Димитров подтвердил своё участие в турнире в Барселоне, который пройдёт с 21 по 29 апреля, сообщает официальный «твиттер» соревнований. Ранее стало известно, что в Барселоне сыграет действующий победитель, первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.

Григор ранее три раза выступал на этом турнире. В 2008 году он сыграл в квалификации, а в 2011 и 2013 годах — в основной сетке, проиграв аргентинцу Хуану Монако и испанцу Томми Робредо.

Ранее Димитров подтвердил своё участие в турнирах в Брисбене, Софии и Роттердаме.