Удар Радваньской в пятый раз кряду признан лучшим по итогам года в WТА

Полька Агнешка Радваньска победила по итогам голосования болельщиков на официальном сайте WТА в номинации «Удар года». 55 % проголосовавших назвали лучшим удар Агнешки в матче с Юлией Гёргес на соревнованиях в Ухане. Интересно, что Радваньска удостоилась престижной награды в пятый год кряду.

На втором меcте по количеству голосов оказался ещё один удар Радваньской — на турнире в Сиднее, который выбрали 27 % респондентов. Удар россиянки Дарьи Касаткиной на соревнованиях в Торонто набрал 10 % голосов и замкнул тройку лидеров.

Посмотреть лучший удар года можно на официальном сайте WТА.