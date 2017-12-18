Квитова: пожалуй, мне требуется больше года, чтобы полностью восстановиться

Чешка Петра Квитова, вернувшаяся в тур после восстановления от повреждения руки, полученного вследствие вооружённого нападения, рассказала, каким для неё получился этот год. Уроженка Биловца получила ножевое ранение в результате нападения 20 декабря 2016 года.

«Год получился очень тяжёлым. Возвращение в тур было очень эмоциональным. Я увидела, что вновь могу играть в теннис и делать это хорошо. Для меня это лучший итог, на который можно было надеяться.

Пожалуй, мне требуется больше года, чтобы полностью восстановиться. Особенно в плане движения. Я сделала всё, что могла, но ещё можно прибавить. Надеюсь, со временем я стану сильнее», — цитирует Квитову The Guardian.