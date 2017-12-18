В Москве завершился третий ежегодный турнир на призы Анны Чакветадзе

В Москве завершился третий ежегодный детский теннисный турнир на призы экс пятой ракетки мира Анны Чакветадзе. Соревнование было проведено в школе тенниса знаменитой спортсменки. Всего в состязаниях приняли участие более 30 учеников школы, которые были разделены на три возрастные группы.

В младшей категории (5-6 лет) победителем стал Марк Карапетян, второе место у Романа Носуленко, а третью позицию разделили Агата Трегубенкова и Георгий Лосик. В категории «7-8 лет» победу праздновала Эвелина Гаврилова. Следом за ней расположились Варвара Пенкина и Александр Мыскин. В старшей возрастной категории «9-10 лет» чемпионом соревнований стал Михаил Воронов, второе место заняла Елизавета Любезнова, третье — Елизавета Орлова.

Все участники соревнований были награждены памятными медалями и подарками.

«Залогом прогресса спортивного мастерства и основным ключом к успеху в спорте является здоровая конкуренция. Участвуя в своих первых соревнованиях, дети приобретают важнейший опыт, который должен помочь им в становлении чемпионского характера. Наблюдая за матчами своих учеников, мне было важно отметить для себя определённые нюансы, чтобы впоследствии скорректировать какие-то тренировочные аспекты, уделить большее время на занятиях персонально тем или иным моментам.

Я довольна уровнем игры и заряженности на борьбу, которую показали мои ученики. Они не просто весело проводили время, но старались победить и стать лучше своих соперников. Кроме того, все мы – дети, родители и тренерский коллектив школы — весело провели время в предновогодней атмосфере и получили удовольствие от общения друг с другом», — рассказала Анна Чакветадзе.