Тарпищев: на «ВТБ Кубок Кремля» мы получили Шарапову практически бесплатно

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ответил на вопрос о том, сколько стоил турниру «ВТБ Кубок Кремля» приезд россиянки Марии Шараповой. Бывшая первая ракетка мира в первом круге проиграла словачке Магдалене Рыбариковой со счётом 6:7 (3:7), 4:6.

«Особой коммерческой тайны нет, но цифры мы не оглашаем, чтобы не подставлять спортсменов. По её статусу мы получили Марию практически бесплатно. Реальность такова, что ей были необходимы очки, чтобы прорваться в рейтинге. То есть и с её стороны была большая заинтересованность. Мы нашли общий язык. Практически все финансы легли в её обеспечение здесь: гостиница, размещение, транспорт и так далее», — сказал Тарпищев в программе «От первого лица».