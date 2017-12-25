Хэнман: Федерер и Надаль — одни из величайших атлетов во всех видах спорта

Бывший британский теннисист Тим Хэнман выразил восхищение выступлениями Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, но при этом отметил, что не удивлён их результатами.



«Федерер и Надаль — феномены. Если вас удивило их выступление в прошлом сезоне, то вы наивны. Эти двое — одни из величайших атлетов всех времён во всех видах спорта. Нормальные правила на них не распространяются. Конечно, они великолепно провели этот год, но я совершенно не удивлюсь, если в следующем году они добьются не меньших успехов — настолько они хороши.



Самое главное для них обоих — избегать травм. Понятно, что с возрастом это становится всё труднее и труднее. Тем не менее, в этом году они были на голову сильнее всех, и если оба подойдут к Australian Open — 2018 полностью здоровыми, то будут его главными фаворитами», — сказал Хэнман в интервью Express Sport.