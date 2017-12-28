Блинкова: мне надо лучше подавать и добавить разнообразия в игре

140-я ракетка мира, россиянка Анна Блинкова, оценила свои слабые стороны.

«В минувшем сезоне я временами играла неплохо, но в основном показывала достаточно слабый теннис. Проиграла много матчей, что привело к потере уверенности в себе. У меня есть резервы в игре, прежде всего на подаче. Я много работала над этим элементом, чтобы иметь возможность контролировать ход матчей. Кроме того, мне надо добавлять в разнообразии, становиться более вариативной, тогда смогу доставлять соперницам больше трудностей», — приводит слова Блинковой Tennis Actu.