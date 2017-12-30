Андерсон выиграл выставочный турнир в Абу-Даби, победив в финале Баутисту-Агута

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон выиграл выставочный турнир в Абу-Даби. В финале Андерсон в двух сетах обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута со счётом 6:4, 7:6 (7:0).

Андерсон начал соревнования с победы над испанцем Пабло Карреньо-Бустой (6:3, 7:6), затем в полуфинале обыграл австрийца Доминика Тима (7:6, 6:4). Баутиста-Агут на старте турнира победил россиянина Андрея Рублёва (7:5, 6:2), а затем выиграл матч из одного сета у британца Энди Маррея (6:2).

Отметим, что ранее соперники по финалу встречались лишь однажды, четыре года назад. Тогда победу одержал испанец.