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Андерсон выиграл выставочный турнир в Абу-Даби, победив в финале Баутисту-Агута

Теннис

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон выиграл выставочный турнир в Абу-Даби. В финале Андерсон в двух сетах обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута со счётом 6:4, 7:6 (7:0).

Андерсон начал соревнования с победы над испанцем Пабло Карреньо-Бустой (6:3, 7:6), затем в полуфинале обыграл австрийца Доминика Тима (7:6, 6:4). Баутиста-Агут на старте турнира победил россиянина Андрея Рублёва (7:5, 6:2), а затем выиграл матч из одного сета у британца Энди Маррея (6:2).

Отметим, что ранее соперники по финалу встречались лишь однажды, четыре года назад. Тогда победу одержал испанец.

Абу-Даби 2018. Финал
30 декабря 2017 года, суббота. 18:00 МСК
Кевин
Андерсон
Роберто
Баутиста-Агут
6:4 7:6
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