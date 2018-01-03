Блинкова сыграет с Халеп в полуфинале турнира в Шэньчжэне в паре

Россиянка Анна Блинкова и немка Никола Гойер в четвертьфинале парного разряда турнира в Шэньчжэне разгромили американку Николь Гиббз и канадку Кэрол Чжао со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила всего 51 минуту. Анна и Никола отыграли все 5 брейк-пойнтов и сделали 5 брейков.

За выход в решающий матч 19-летняя москвичка и её партнёрша поспорят с румынками Ириной Бегу и Симоной Халеп, которые оказались сильнее своих соотечественниц Ирины Бары и Михаэлы Бузэрнэску. Полуфинал пройдёт 4 января.