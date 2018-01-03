Чилич начал выступление в Пуне с победы над Раманатаном

Хорват Марин Чилич (1) во втором круге турнира в Пуне оказался сильнее индийца Рамкумара Раманатана (WC) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 13 минут. 29-летний уроженец Боснии и Герцеговины, занимающий шестое место в рейтинге АТР, исполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 3 брейк-пойнта из 4 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

В четвертьфинале Чилич поспорит с французом Пьер-Югом Эрбером (8), одолевшим ранее ещё одного представителя Индии Юки Бхамбри. Матч пройдёт в пятницу, 5 января.