Младенович: после Итогового чемпионата мы с Тимом решили не скрывать отношения

Французская теннисистка Кристина Младенович рассказала о своих отношениях с представителем Австрии Домиником Тимом.

«Доминик — игрок топ-уровня, мы очень помогаем друг другу. Мы идеально друг друга понимаем и знаем, через что вынуждены проходить. В туре мы всегда вынуждены куда-то ехать, поэтому очень приятно, когда твоя половина может отправиться в путь с тобой и поддержать тебя.

Мы уже давно вместе — с начала 2017 года. Однако люди не сразу это поняли. Я — игрок WTA, также участвую в турнирах, и можно было подумать, что мы лишь друзья. Когда я сидела в его боксе на Итоговом чемпионате, то всем стало понятно, что теннисистка WTA там быть не должна. Тогда мы решили, что уже нет смысла ничего скрывать от болельщиков», — цитирует Младенович официальный сайт турнира в Сиднее.