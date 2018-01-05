Четвертьфинальные матчи турнира в Окленде перенесены на 6 января

Четвертьфинальные матчи на турнире в Окленде, запланированные на 5 января, перенесены на 6-е в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает официальный «твиттер» соревнований. Изначально четвертьфиналы должны были состояться 4 января.



6 января пройдут матчи: Полона Херцог (Словения) — Юлия Гёргес (Германия, 2), Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Барбора Стрыцова (Чехия, 3), Агнешка Радваньска (Польша, 4) — Сачия Викери (США, Q), Каролина Возняцки (Дания, 1) — Софья Кенин (США, WC).

Полуфиналы также будут сыграны 6 января. Турнир завершится 7 января, хотя изначально финал был запланирован на 6-е.

