Возняцки сыграет с Гёргес в финале турнира в Окленде

В Окленде определились финалисты турнира WТА. Лидер посева датчанка Каролина Возняцки в полуфинале переиграла американку Сачию Викери (Q) со счётом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 23 минуты. 27-летняя уроженка Оденсе, занимающая третье место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки, сделала 4 брейка и проиграла 2 гейма на своей подаче.

За 28-й титул в карьере Возняцки поспорит с немкой Юлией Гёргес (2), победившей Се Шувэй из Тайваня со счётом 6:1, 6:4.

Отметим, что в сегодня, 6 января, в Окленде прошли и четвертьфинальные и полуфинальные матчи.