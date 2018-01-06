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Возняцки сыграет с Гёргес в финале турнира в Окленде

Теннис

В Окленде определились финалисты турнира WТА. Лидер посева датчанка Каролина Возняцки в полуфинале переиграла американку Сачию Викери (Q) со счётом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 23 минуты. 27-летняя уроженка Оденсе, занимающая третье место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки, сделала 4 брейка и проиграла 2 гейма на своей подаче.

За 28-й титул в карьере Возняцки поспорит с немкой Юлией Гёргес (2), победившей Се Шувэй из Тайваня со счётом 6:1, 6:4.

Отметим, что в сегодня, 6 января, в Окленде прошли и четвертьфинальные и полуфинальные матчи.

Окленд 2018. 1/2 финала
06 января 2018 года, суббота. 07:35 МСК
Каролина
Возняцки
Сачия
Викери
6:4 6:4
Окленд 2018. 1/2 финала
06 января 2018 года, суббота. 06:00 МСК
Се
Шувэй
Юлия
Гёргес
1:6 4:6
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