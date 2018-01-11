Мюллер не сумел защитить титул в Сиднее, проиграв в четвертьфинале Пэру

Действующий победитель турнира в Сиднее Жиль Мюллер (2) не сумел пробиться в полуфинал соревнований, проиграв представителю Франции Бенуа Пэру со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. Жиль 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Бенуа 17 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Сиднее Пэр поспорит с победителем противостояния Фелисьяно Лопес (Испания) — Алекс де Минор (Австралия).