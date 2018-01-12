Барти: такой игрой на подаче в первом сете я словно выстрелила себе в ногу

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась впечатлениями от победы над своей соотечественницей Дарьей Гавриловой в полуфинале турнира в Сиднее со счётом 3:6, 6:4, 6:2.



«Я бы очень хотела сделать ещё один шаг и завоевать титул. Мне нравится выступать дома, в Австралии. Приятно, что мне удалось провести так много матчей здесь и быть вознаграждённой финалом.



Дарья на приёме играет на очень высоком уровне и сразу же оказывает давление. Здорово, что по ходу встречи мне удалось найти свой ритм, но хотелось бы, чтобы это происходило раньше. Поначалу ритма у меня не было. Я словно выстрелила себе в ногу такой игрой на подаче в первой партии. Я вообще не могла доминировать на подаче.



Вне зависимости от того, какую строчку рейтинга ты занимаешь — 1-ю, 10-ю или 100-ю, — играть на Australian Open для австралийки — это лучшее ощущение. Нам невероятно повезло проводить турнир «Большого шлема». Всегда очень увлекательно начинать год дома», — цитирует Барти официальный сайт тура.

Барти обыграла Гаврилову в полуфинале турнира в Сиднее