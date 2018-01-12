Барти обыграла Гаврилову в полуфинале турнира в Сиднее

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала первой финалисткой турнира в Сиднее, призовой фонд которого превышает $ 730 тыс. В полуфинале она одержала волевую победу над своей соотечественницей Дарьей Гавриловой со счётом 3:6, 6:4, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 58 минут. Барти подала 3 эйса, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 7 из 8 брейк-пойнтов. На счету Гавриловой 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 6 из 13 реализованных брейк-пойнтов.

В финале Барти сыграет либо с итальянкой Камилой Джорджи (Q), либо с немкой Анжеликой Кербер.