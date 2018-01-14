Димитров: не стоит придавать большое значение поражению от Кирьоса в Брисбене

Болгарин Григор Димитров признался, что старается не обращать внимания на повышенный интерес к нему со стороны СМИ.

«Я просто продолжаю работать так же, как делаю это в течение сезона. Для меня на первом месте прогресс, я всегда стараюсь стать лучше. Надеюсь, я смогу показывать хороший теннис в течение двух недель. Я не чувствую, что должен что-то менять, поскольку занимаюсь этим всю жизнь. Наверное, поэтому я и дождался высоких результатов.

Не думаю, что стоит придавать большое значение моему поражению от Кирьоса в Брисбене. У меня всё ещё было межсезонье. Для меня тот результат был не так важен. Я хотел понять, как буду чувствовать себя на корте. У меня нет никаких жалоб, тело чувствует себя прекрасно, остаётся только выходить и играть", — приводит слова Димитрова официальный сайт турнира.