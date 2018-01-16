Кербер отдала всего 4 гейма Фридзам на старте Australian Open

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер (21) успешно преодолела барьер первого круга Australian Open. На старте турнира она разгромила свою соотечественницу Анна-Лену Фридзам — 6:0, 6:4.

Поединок продолжался 66 минут. Кербер ни разу не подала навылет, заработала 13 виннеров, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету Фридзам 1 эйс, 17 виннеров, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта.

За выход в третий круг Кербер сразится либо с японкой Нао Хибино, либо с хорваткой Донной Векич.