Корне: все только и говорили, что о победной серии Гёргес

Француженка Ализе Корне поделилась впечатлениями от победы над немкой Юлией Гёргес со счётом 6:4, 6:3 во втором круге Открытого чемпионата Австралии, которая положила конец 15-матчевой победной серии теннисистки из Германии.

«Все только и говорили, что о победной серии Юлии. Она блестяще завершила прошлый сезон и не менее уверенно начала этот, поэтому я точно не была фаворитом. Я видела её игру на Кубке Кремля в Москве, она была в отличной форме. При этом я старалась не нервничать и избегать излишнего давления. Я получала удовольствие от игры. Не помню, когда последний раз так радовалась на корте», — приводит слова Корне официальный сайт турнира.