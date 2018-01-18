Федерер победил Штруффа и сыграет с Гаске в 3-м круге Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер (2) вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут. Действующий победитель турнира 17 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету Штруффа 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии Федерер поспорит с представителем Франции Ришаром Гаске (29).