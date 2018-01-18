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Федерер победил Штруффа и сыграет с Гаске в 3-м круге Australian Open

Теннис

Швейцарец Роджер Федерер (2) вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут. Действующий победитель турнира 17 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету Штруффа 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии Федерер поспорит с представителем Франции Ришаром Гаске (29).

Australian Open (м) 2018. 2-й круг
18 января 2018 года, четверг. 13:40 МСК
Ян-Леннард
Штруфф
Роджер
Федерер
4:6 4:6 6:7
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