Возняцки победила Халеп в финале Открытого чемпионата Австралии

Датчанка Каролина Возняцки (2) в финале Открытого чемпионата Австралии переиграла румынку Симону Халеп (1) со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 49 минут. 27-летняя уроженка Оденсе, которая в понедельник, 29 января, вернётся на первое место в рейтинге WТА, сделала 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 14, проиграв 5 геймов на своей подаче. Симона 6 раз подала навылет при 1 двойной.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.