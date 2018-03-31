Блинкова вышла в финал турнира ITF во Франции, Калинская проиграла

Россиянка Анна Блинкова (7) в полуфинале турнира ITF в Круаси-Бобур (Франция) с призовым фондом $ 60 тыс. победила польку Магдалену Фрех (8) со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Поединок продлился 1 час 52 минуты. 19-летняя москвичка, занимающая 132-е место в рейтинге WТА, исполнила два эйса, допустила шесть двойных ошибок, реализовала пять брейк-пойнтов из 10 и проиграла столько же геймов на своей подаче.



За титул Блинкова поспорит с чешкой Каролиной Мучовой (Q), которая оказалась сильнее ещё одной представительницы России Анны Калинской — 6:1, 4:6, 6:3.

Блинкова в трёх сетах обыграла Корпач на турнире ITF в Круаси-Бобур