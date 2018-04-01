Периколи: Федерер близок к совершенству, а в целом все игроки думают о деньгах

83-летняя итальянка Леа Периколи, игравшая в женском туре в 50-е — 70-е годы и прославившаяся в первую очередь не спортивными достижениями (её лучший результат на «Шлемах» — 4-й круг в одиночном разряде и четвертьфинал в парном), а своими необычными, яркими нарядами на корте и красивой внешностью, в интервью La Repubblica поделилась мнением о современном мужском теннисе.



«Большие ракетки изменили всё. Теперь можно делать на корте всё что угодно. Деревянные ракетки давали меньше мощи и заставляли делать больший упор на технику.



Я рада, что в туре есть Роджер Федерер, который близок к совершенству. Он милый в общении, красивый, много занимается благотворительностью. Кроме того, у него мышление игрока наших времён, но он играет с современным оружием и современными соперниками.



Алекс Зверев выглядит неплохо, но главное, чтобы он не разрушил сам себя. А в целом все игроки сейчас думают только о деньгах. Вы знаете, что некоторые теннисисты просят денег даже за то, чтобы играть в Кубке Дэвиса, чтобы защищать цвета своей страны? А у нас в Италии не было настоящих чемпионов со времён Николы Пьетранджели и Адриано Панатты. Девушки, наоборот, добились серьёзного прогресса. Финал „Большого шлема“ между Флавией Пеннеттой и Робертой Винчи был очень эмоциональным моментом», — сказала Периколи.