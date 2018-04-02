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Родина проиграла Риске в Монтеррее, получив «баранку» в первом сете

Родина проиграла Риске в Монтеррее, получив «баранку» в первом сете
Теннис / WTA

Россиянка Евгения Родина потерпела поражение в первом круге проходящего на харде турнира в Монтеррее (Мексика), проиграв американке Элисон Риске. Первую партию российская теннисистка проиграла за 25 минут, не взяв ни одного гейма. Во второй Родина трижды отыгрывала брейк, в том числе когда соперница подавала на матч, но уступила на тай-брейке — 0:6, 6:7 (4:7).

Общая продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Риске сделала 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и использовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Родиной 2 подачи навылет, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем круге Риске сыграет или с испанкой Гарбинье Мугурусой (1), или с мексиканкой Ренатой Сарасуа (WC).

Монтеррей 2018. 1-й круг
02 апреля 2018 года, понедельник. 21:05 МСК
Евгения
Родина
Элисон
Риске
0:6 6:7
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