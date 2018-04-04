Павлюченкова примет участие в турнире в Страсбурге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова примет участие в турнире в Страсбурге (Франция) с призовым фондом $ 250 тыс., сообщает «твиттер» организаторов соревнований.

В рейтинге WTA Павлюченкова занимает 25-е место. 26-летняя теннисистка впервые в карьере примет участие в турнире в Страсбурге. Павлюченкова стала первой подтверждённой участницей турнира.

Соревнования будут проходить с 20 по 26 мая. В прошлом году победительницей турнира стала Саманта Стосур из Австралии. В финале она победила соотечественницу Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:4, 6:3.