Малисс: я поторопился, став тренером, не был готов к этому

Бывший бельгийский теннисист Ксавье Малисс признался, что слишком рано стал тренером. Бельгиец сообщил, что он больше не тренирует соотечественника Киммера Коппеянса.
«Я попытался быть тренером, очень старался, особенно при работе с Коппеянсом, но мне кажется, что я ещё не был готов к этой должности. Возможно, я ещё стану тренером в будущем», — цитирует Малисса Ubitennis.
В настоящее время Коппеянс занимает в рейтинге ATP 277-ю строчку. Его лучшим результатом было 97-е место в 2015 году. Карьеру игрока бывшая 19-я ракетка мира Малисс завершил в 2013 году.